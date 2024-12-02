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Вышел трейлер фильма «Наша Russia. 8 марта» с Лепсом и Киркоровым

Телеканал ТНТ показал небольшой трейлер предстоящего фильма «Наша Russia. 8 марта». Легендарное шоу вернётся в Международный женский день — полнометражную ленту можно будет увидеть 8 марта 2025 года на ТВ и в онлайн-кинотеатрах.

Судя по первым кадрам, в фильме появятся учительница Снежана Денисовна, инспектор ГИБДД Николай Лаптев, телеведущий Жорик Вартанов и другие герои в исполнении Михаила Галустяна и Сергея Светлакова.

Видео доступно на YouTube-канале Александра Арбузова. Права на видео принадлежат ТНТ.

Также в фильме снялись ряд известных актёров, комиков и музыкантов — среди них, к примеру, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

Создатели передачи сравнили будущий спецвыпуск с новогодними комедиями от ТНТ, такими как «Иван Васильевич меняет всё» или «Небриллиантовая рука».