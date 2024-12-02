Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Наша Russia. 8 марта» с Лепсом и Киркоровым

Вышел трейлер фильма «Наша Russia. 8 марта» с Лепсом и Киркоровым
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал ТНТ показал небольшой трейлер предстоящего фильма «Наша Russia. 8 марта». Легендарное шоу вернётся в Международный женский день — полнометражную ленту можно будет увидеть 8 марта 2025 года на ТВ и в онлайн-кинотеатрах.

Судя по первым кадрам, в фильме появятся учительница Снежана Денисовна, инспектор ГИБДД Николай Лаптев, телеведущий Жорик Вартанов и другие герои в исполнении Михаила Галустяна и Сергея Светлакова.

Видео доступно на YouTube-канале Александра Арбузова. Права на видео принадлежат ТНТ.

Также в фильме снялись ряд известных актёров, комиков и музыкантов — среди них, к примеру, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

Создатели передачи сравнили будущий спецвыпуск с новогодними комедиями от ТНТ, такими как «Иван Васильевич меняет всё» или «Небриллиантовая рука».

Материалы по теме
«Наша Russia» вернётся 8 марта в виде полнометражного фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android