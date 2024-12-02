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Марго Робби боялась, что её посадят за пощёчину Ди Каприо на съёмках «Волка с Уолл-стрит»

Актриса Марго Робби во время подкаста Talking Pictures вспомнила, как на съёмках фильма «Волк с Уолл-стрит» дала пощёчину Леонардо Ди Каприо вместо необходимого в сцене поцелуя.

Робби рассказала, что это было сиюминутное желание, которое она решила исполнить.

Я подумала: «Я могу прямо сейчас поцеловать Леонардо Ди Каприо, и это круто. Я расскажу об этом всем моим друзьям». А потом я подумала: «Нет». И просто ударила его по лицу. Наступила гробовая тишина, которая длилась целую вечность — хотя, наверное, заняла секунды три.

Актриса вспоминает, что Ди Каприо и режиссёр Мартин Скорсезе восприняли это с юмором, хотя самой Робби это далось труднее.

Они просто покатились со смеху. Лео и Марти так сильно смеялись! Они сказали: «Это было здорово». А я думала: «Меня арестуют, я почти уверена, что это нападение или нанесение побоев. Марго, ты никогда больше не будешь сниматься, тебя вообще посадят в тюрьму за это, дура! Зачем ты ударила так сильно?»

Марго Робби также рассказала. что сама настояла на том, чтобы сняться голой в одной из сцен.