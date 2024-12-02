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2 декабря 2024 года не работает Telegram — почему не открывается и не загружается Телеграм

Пользователи жалуются на массовый сбой в работе «Телеграма» в России
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В работе мессенджера «Телеграм» наблюдается масштабный сбой. Пользователи из России массово жалуются на невозможность загрузить новые сообщения и открыть медиафайлы.

Внимание на это обращают сервисы Downdetector и BrandAnalytics. В основном пользователи отмечают проблемы в работе мобильной версии, а бо́льшая часть сообщений отправлена из России.

Фото: Downdetector.su

На международном Downdetector жалоб почти нет, хотя отдельные пользователи из Узбекистана, Казахстана и Евросоюза также отмечают трудности с загрузкой данных.

«Телеграм» пока не отреагировал на проблемы в работе сервиса — причины происходящего остаются неясными. Вероятно, это временная проблема с серверами, которая решится в течение нескольких часов.

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