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Российская Virtus.pro вылетела с шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2

Российская Virtus.pro вылетела с шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2
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Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 покинул престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024.

В матче на вылет «медведи» противостояли североамериканскому ростеру Wildcard. Несмотря на то, что VP одержала победу на первой карте, коллектив из Северной Америки взял серию под свой контроль и завершил её в свою пользу.

CS 2. PW Shanghai Major 2024 . Предварительный этап
02 декабря 2024, понедельник. 12:15 МСК
Wildcard Gaming
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

Virtus.pro, как и Cloud9, остановилась на 20-22-м месте и заработала $ 10 тыс. Команда покинула соревнование, завершив первую стадию со счётом 1:3.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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