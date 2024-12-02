Российская Virtus.pro вылетела с шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2

Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 покинул престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024.

В матче на вылет «медведи» противостояли североамериканскому ростеру Wildcard. Несмотря на то, что VP одержала победу на первой карте, коллектив из Северной Америки взял серию под свой контроль и завершил её в свою пользу.

Virtus.pro, как и Cloud9, остановилась на 20-22-м месте и заработала $ 10 тыс. Команда покинула соревнование, завершив первую стадию со счётом 1:3.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.