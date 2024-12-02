Расписание финального дня первой стадии шанхайского мэйджора по CS2

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3 декабря завершится первый этап топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В рамках финального дня открывающей стадии шесть команд разыграют последние три слота в следующем этапе: коллективы, которые выиграют свои серии, пройдут дальше, а проигравшие покинут соревнование.

Расписание игр PW Shanghai Major 2024 по CS2 на 3 декабря, вторник:

6:00. Пятый раунд, BIG (Германия) — Complexity Gaming (США);

9:00. Пятый раунд, FlyQuest (Австралия) — MIBR (Бразилия);

12:00. Пятый раунд, Passion UA (Украина) — Wildcard (Северная Америка).

Мэйджор в Шанхае по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках чемпионата 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.