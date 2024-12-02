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Вышел русский трейлер «Мегалополиса» от режиссёра «Крёстного отца» — в кино с 9 января

Вышел русский трейлер «Мегалополиса» от режиссёра «Крёстного отца» — в кино с 9 января
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9 января 2025 года в российских кинотеатрах состоится премьера научно-фантастического фильма «Мегалополис». В преддверии проката в Сети появился дублированный трейлер новой картины Френсиса Форда Копполы.

Лента от режиссёра «Крёстного отца» переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate Films.

Ранее «Мегалополис» провалился в мировом прокате, не сумев собрать даже десятую часть своего бюджета. В ноябре картина появилась в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

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