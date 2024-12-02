«Новая фаза экспансии русской культуры»: режиссёр Эмир Кустурица — о российских видеоиграх

Культовый сербский режиссёр Эмир Кустурица посетил российскую выставку видеоигр «Рэд Экспо» и положительно отозвался об отечественном геймдеве.

Постановщик отметил, что индустрия разработки видеоигр в России продолжает развиваться и становится частью русской культуры.

Я сам не играю в игры, но моя жена и дети играют всю жизнь, и я с радостью показал бы им вашу выставку. Раньше, когда мы говорили о видеоиграх, это всегда была американская или голливудская история. А теперь я вижу новую фазу экспансии русской культуры.

Выставка «Рэд Экспо» прошла с 28 ноября по 1 декабря в Москве, её посетили более 45 тыс. человек. Одним из главных анонсов стал трейлер приключенческой игры «Война миров. Сибирь».