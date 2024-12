Fortnite побила мировой рекорд по онлайну в играх — более 14 млн человек

Концерт в честь окончания пятой главы в Fortnite собрал в королевской битве рекордное число игроков — посмотреть на шоу с участием Снуп Догга и звёзд современного хип-хопа внутри игры пришли 14,3 млн человек одновременно.

Этот результат стал рекордом пикового онлайна в истории видеоигр. Примечательно, что предыдущее достижение также принадлежало Fortnite: в декабре 2023 года в игру зашли 11,6 млн геймеров, чтобы посмотреть на концерт Эминема.

Во время концерта 30 ноября прозвучали культовые хиты (Drop It Like It's Hot, The Monster, In Ha Mood) и громкие новинки, такие как свежий хит Снуп Догга Another Part Of Me и Houdini из последнего альбома Эминема.