Начался второй этап голосования за лучшую игру года по версии геймеров на The Game Awards

На сайте премии The Game Awards 2024 стартовала вторая стадия пользовательского голосования за лучшую игру уходящего года. Организаторы выделили 30 проектов, получивших наибольшее количество голосов на открытом этапе.

Теперь пользователи должны выбрать 10 лучших игр, которые пройдут в финальный этап. После решающего голосования организаторы объявят победителя в номинации «Голос игроков» — это произойдёт на церемонии награждения 13 декабря.

Проголосовать можно на официальном сайте The Game Awards.

Во второй этап пробились почти все заметные хиты 2024 года за исключением Star Wars: Outlaws, Tekken 8 и Prince of Persia: The Lost Crown. В то же время в списке оказались популярные онлайн-хиты, вышедшие ранее — Fortnite, Genshin Impact, League of Legends, Valorant и No Man's Sky.