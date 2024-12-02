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Первые кадры нового сезона «Шершней» — продолжение сериала выходит 14 февраля

Первые кадры нового сезона «Шершней» — продолжение сериала выходит 14 февраля
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Портал Entertainment Weekly в рамках превью третьего сезона сериала «Шершни» опубликовал несколько кадров из новых серий шоу и поделился деталями проекта.

Авторы сериала в интервью EW отмечают, что в обеих временных линиях произойдёт скачок во времени. Третий сезон даст больше взаимодействия между двумя частями сериала, но большего создатели «Шершней» раскрыть пока не готовы.

Кадры третьего сезона сериала «Шершни»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Напомним, сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет — интрига заключается в том, как они смогли выжить и вернуться к нормальной жизни.

Продолжение шоу стартует 14 февраля 2025 года. Сначала выйдет сразу два эпизода, затем — по одному в неделю.

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