Голосование на премии SLAY 2024 закончится 3 декабря — теперь доступен вход через Twitch

Завтра, 3 декабря завершится пользовательское голосование на премии SLAY 2024. После этого организаторы «Оскара для стримеров» приступят к подсчёту результатов.

Несколько дней назад на SLAY появилась возможность проголосовать, привязав аккаунт на Twitch — ранее залогиниться на сайте можно было только через ВКонтакте, что вызвало критику у части пользователей. Теперь отдать голоса за номинантов можно и через «Твич».

Проголосовать за лучших стримеров 2024 года можно на сайте премии

Итоги будут подведены на церемонии награждения в субботу, 7 декабря — она пройдёт офлайн и на Twitch-канале Бустера. Голоса будут учтены в соотношении 70:30, где 70% — мнение аудитории, а 30% — мнение стримеров.