Стали известны группы ESL One Bangkok 2024 по Dota 2: Spirit с NAVI, BB — с Nigma

Турнирный оператор ESL анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

12 участников были распределены на две группы по шесть команд. После того как каждый с каждым сыграет по best-of-2 матчу, по два лучших состава из каждой группы выйдут в верхнюю сетку, две следующие команды попадут в нижнюю, а два худших ростера покинут соревнование.

Распределение команд по группам на ESL Bangkok по Dota 2:

Группа A

Team Spirit (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

Natus Vincere (Украина);

BOOM Esports (Филиппины);

AVULUS (Европа).

Группа B

Team Liquid (Швеция);

PARIVISION (Россия) ;

; Nigma Galaxy (Ливан);

Gaozu (Китай);

BetBoom Team (Россия) ;

; beastcoast (Перу).

Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках чемпионата 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 20 940 EPT-очков.