Стали известны группы ESL One Bangkok 2024 по Dota 2: Spirit с NAVI, BB — с Nigma

Турнирный оператор ESL анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.
12 участников были распределены на две группы по шесть команд. После того как каждый с каждым сыграет по best-of-2 матчу, по два лучших состава из каждой группы выйдут в верхнюю сетку, две следующие команды попадут в нижнюю, а два худших ростера покинут соревнование.
Распределение команд по группам на ESL Bangkok по Dota 2:
Группа A
- Team Spirit (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- Natus Vincere (Украина);
- BOOM Esports (Филиппины);
- AVULUS (Европа).
Группа B
- Team Liquid (Швеция);
- PARIVISION (Россия);
- Nigma Galaxy (Ливан);
- Gaozu (Китай);
- BetBoom Team (Россия);
- beastcoast (Перу).
Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках чемпионата 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 20 940 EPT-очков.