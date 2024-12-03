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Стали известны группы ESL One Bangkok 2024 по Dota 2: Spirit с NAVI, BB — с Nigma

Стали известны группы ESL One Bangkok 2024 по Dota 2: Spirit с NAVI, BB — с Nigma
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Турнирный оператор ESL анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

12 участников были распределены на две группы по шесть команд. После того как каждый с каждым сыграет по best-of-2 матчу, по два лучших состава из каждой группы выйдут в верхнюю сетку, две следующие команды попадут в нижнюю, а два худших ростера покинут соревнование.

Распределение команд по группам на ESL Bangkok по Dota 2:

Группа A

  • Team Spirit (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • Natus Vincere (Украина);
  • BOOM Esports (Филиппины);
  • AVULUS (Европа).

Группа B

  • Team Liquid (Швеция);
  • PARIVISION (Россия);
  • Nigma Galaxy (Ливан);
  • Gaozu (Китай);
  • BetBoom Team (Россия);
  • beastcoast (Перу).

Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках чемпионата 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 20 940 EPT-очков.

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