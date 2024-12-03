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Саша Грей сыграла в S.T.A.L.K.E.R. 2 и высоко оценила шутер

Саша Грей сыграла в S.T.A.L.K.E.R. 2 и высоко оценила шутер
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Бывшая актриса фильмов для взрослых, ныне популярная стримерша и блогер Саша Грей начала проходить S.T.A.L.K.E.R. 2. Девушка опубликовала лучшие моменты с недавней трансляции, во время которой она провела в Зоне несколько часов.

Видео доступно на YouTube-канале Sasha Grey. Права на видео принадлежат Саше Грей.

По итогам стрима Грей по достоинству оценила шутер, назвав его приятным и визуально невероятным опытом. Блогерша продолжит прохождение уже в ближайшее время в одном из двух форматов: выкладывая лучшие моменты во время стримов или показывая весь игровой процесс практически без монтажа.

S.T.A.L.K.E.R. 2 поступила в продажу 20 ноября на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Игра получила в целом положительные отзывы, однако многие обозреватели и геймеры раскритиковали проект за обилие багов, часть которых поправили в первом патче.

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