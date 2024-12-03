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Стартовал сериал «Звёздные войны: Опорная команда» — критики оценили его очень высоко

Стартовал сериал «Звёздные войны: Опорная команда» — критики оценили его очень высоко
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3 декабря в онлайн-кинотеатре Disney+ стартовал сериал «Звёздные войны: Опорная команда». Это новый проект по культовой франшизе, который рассказывает о четверых детях, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия.

Критики уже посмотрели первые три эпизода и опубликовали свои рецензии шоу. На агрегаторе Rotten Tomatoes 86% обозревателей рекомендуют его к просмотру. Большинство критиков сходятся во мнении, что у Disney получился отличный сериал для всей семьи — некоторые ставят его в один ряд с «Мандалорцем» и «Андором». Особой похвалы удостоился молодой актёрский состав во главе с опытным Джудом Лоу, интригующий сюжет и новый взгляд на франшизу.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о сериале «Звёздные войны: Опорная команда»

В «Опорной команде» так много интриг, что сериал, кажется, готов прославить и расширить вселенную «Звездных войн».
Сериал ​​интригует своей историей, которая ещё больше исследует мир «Звёздных войн». Весь актёрский состав великолепен, особенно молодые актёры. Меня затянуло!
«Опорная команда» щедро заимствует идеи из детской классики 80-х годов и представляет собой беспорядочное детское приключение с тяжёлыми пиратскими темами. Зрители почувствуют знакомую атмосферу фильмов Спилберга и Земекиса.
Да, это «Звездные войны» с новой перспективы. Но что делает сериал таким оригинальным и уникальным, так это душа, которая присутствует в каждом кадре.

В первый сезон «Опорной команды» войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам.

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