Стартовал сериал «Звёздные войны: Опорная команда» — критики оценили его очень высоко

3 декабря в онлайн-кинотеатре Disney+ стартовал сериал «Звёздные войны: Опорная команда». Это новый проект по культовой франшизе, который рассказывает о четверых детях, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия.
Критики уже посмотрели первые три эпизода и опубликовали свои рецензии шоу. На агрегаторе Rotten Tomatoes 86% обозревателей рекомендуют его к просмотру. Большинство критиков сходятся во мнении, что у Disney получился отличный сериал для всей семьи — некоторые ставят его в один ряд с «Мандалорцем» и «Андором». Особой похвалы удостоился молодой актёрский состав во главе с опытным Джудом Лоу, интригующий сюжет и новый взгляд на франшизу.
Фото: Rotten Tomatoes
Что пишут критики о сериале «Звёздные войны: Опорная команда»
В «Опорной команде» так много интриг, что сериал, кажется, готов прославить и расширить вселенную «Звездных войн».
Сериал интригует своей историей, которая ещё больше исследует мир «Звёздных войн». Весь актёрский состав великолепен, особенно молодые актёры. Меня затянуло!
«Опорная команда» щедро заимствует идеи из детской классики 80-х годов и представляет собой беспорядочное детское приключение с тяжёлыми пиратскими темами. Зрители почувствуют знакомую атмосферу фильмов Спилберга и Земекиса.
Да, это «Звездные войны» с новой перспективы. Но что делает сериал таким оригинальным и уникальным, так это душа, которая присутствует в каждом кадре.
В первый сезон «Опорной команды» войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам.