Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн встретился с Тимоти Шаламе на премии Gotham Awards

На прошедшей церемонии Gotham Independent Film Awards 2024 состоялась встреча между американской звездой «Дюны» Тимоти Шаламе и российским актёром Марком Эйдельштейном, известным по «Аноре». Оба артиста позировали на фото, после чего немного пообщались друг с другом.

Фото: Соцсети компании Neon

Фото: Соцсети компании Neon

Встреча актёров примечательна тем, что после премьеры «Аноры» Марка Эйдельштейна начали сравнивать с Тимоти Шаламе в том числе в зарубежной прессе. Критики отмечали сходство не только во внешности, но и в актёрской игре, предрекая российскому артисту большое будущее в индустрии.

Интересно, что оба артиста встретились по разным причинам: Марк Эйдельштейн приехал представлять фильм «Анора», а Тимоти Шаламе — получить статуэтку за актёрские достижения в грядущем фильме про Боба Дилана под названием «Никому неизвестный».