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Актёр из «Локи» Джек Вил внезапно оказался бездомным и попросил о помощи

Актёр из «Локи» Джек Вил внезапно оказался бездомным и попросил о помощи
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Американский актёр Джек Вил опубликовал ролик в TikTok, в котором он рассказал о своём тяжёлом положении. 17-летний артист, известный по «Локи», «Периферийным устройствам» и «Концу ***го мира», оказался бездомным и сейчас живёт в заброшенном трейлере практически без доступа к современным удобствам.

Как рассказал Вил, он был вынужден уйти из дома после того, как его отчим подверг его эмоциональному и физическому насилию. Актёр решил отправиться к своим бабушке и дедушке, однако тяжёлая болезнь последнего вынудила артиста искать себе другое пристанище.

Мне 17, и я бездомный. Я не особо рассказывал о том, что происходит в моей жизни, но чувствую, что пришло время раскрыть правду. Не вдаваясь в подробности, дома меня подвергали насилию, было физическое насилие, эмоциональное насилие и так далее. У меня было не очень хорошее детство. [...] Сейчас я живу в заброшенном трейлере без каких-либо удобств. У меня больше ничего нет. Пожалуйста, распространите это видео. Мне нужна помощь.

В своём обращении Вил попросил помощи у неравнодушных людей, которые знают его и могут пролить свет на ситуацию. Родственники несовершеннолетнего актёра пока не комментировали произошедшее, однако правоохранительные органы наверняка наведаются в дом его родителей в самое ближайшее время.

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