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«Один из лучших фильмов за годы»: критики в восторге от хоррора «Носферату»

«Один из лучших фильмов за годы»: критики в восторге от хоррора «Носферату»
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Уже 25 декабря состоится премьера фильма «Носферату» — новой картины Роберта Эггерса, режиссёра «Ведьмы» и «Маяка». Лента расскажет историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов».

Критики уже посмотрели хоррор и остались от него в полном восторге. На агрегаторе Rotten Tomatoes 93% обозревателей рекомендуют ленту к просмотру. Критики хвалят гнетущую готическую атмосферу, актёрскую игру Лили-Роуз Депп и Билла Скарсгарда, а также называют фильм классикой вампирского кино. Некоторым журналистам же не понравилось, что режиссёр сделал ставку на форму, а не на содержание.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме ужасов «Носферату»

«Носферату» — это фантастическая готическая эпопея, которая источает креативность и раскрывает техническое мастерство Эггерса. Если вы ищете по-настоящему захватывающий хоррор, то это то, что вам нужно. «Носферату» — один из лучших фильмов года.
Тёмный, мрачный и захватывающий, но прекрасный опыт.
«Носферату» — идеальный классический фильм ужасов.
Несомненно, лучшая работа Роберта Эггерса. «Носферату» может похвастаться захватывающим сюжетом, потрясающими визуальными эффектами и невероятной игрой как главных, так и второстепенных актёров.
Безупречный хоррор. Один из лучших фильмов за годы.
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