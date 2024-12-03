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Турнир MESA Invitational 2024 по Dota 2: формат, все участники, призовой фонд, даты проведения

В Монголии пройдёт турнир по Dota 2 с Team Secret и NAVI Junior
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Турнирный оператор MESA анонсировал чемпионат MESA Invitational 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 100 тыс.

На LAN-турнире в Монголии выступят восемь команд. Сначала участники будут разделены на две группы по четыре коллектива, откуда лишь шесть составов попадут в single-elimination плей-офф. Группы пройдут в классическом round-robin best-of-2 формате, а плей-офф будет состоять из серий до двух побед и best-of-5 финала.

Список участников MESA 2024 по «Доте»

Группа A

  • AnimeVesta (Монголия)
  • NAVI Junior (Украина)
  • Talon Esports (Азия)
  • Team Secret (Восточная Европа)

Группа B

  • Aurora Gaming (Азия)
  • Sable Hat (Монголия)
  • The MongolZ (Азия)
  • Yakult's Brothers (Китай)

LAN-ивент MESA Invitational 2024 по «Доте» пройдёт в Улан-Баторе, столице Монголии. Групповая стадия чемпионата будет проведена в студии турнирного оператора, а гранд-финал — на стадионе ASA Arena. В период с 10 по 15 декабря восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.

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