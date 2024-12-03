В Монголии пройдёт турнир по Dota 2 с Team Secret и NAVI Junior

Турнирный оператор MESA анонсировал чемпионат MESA Invitational 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 100 тыс.

На LAN-турнире в Монголии выступят восемь команд. Сначала участники будут разделены на две группы по четыре коллектива, откуда лишь шесть составов попадут в single-elimination плей-офф. Группы пройдут в классическом round-robin best-of-2 формате, а плей-офф будет состоять из серий до двух побед и best-of-5 финала.

Список участников MESA 2024 по «Доте»

Группа A

AnimeVesta (Монголия)

NAVI Junior (Украина)

Talon Esports (Азия)

Team Secret (Восточная Европа)

Группа B

Aurora Gaming (Азия)

Sable Hat (Монголия)

The MongolZ (Азия)

Yakult's Brothers (Китай)

LAN-ивент MESA Invitational 2024 по «Доте» пройдёт в Улан-Баторе, столице Монголии. Групповая стадия чемпионата будет проведена в студии турнирного оператора, а гранд-финал — на стадионе ASA Arena. В период с 10 по 15 декабря восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.