Третий сезон фантастики «Два холма» выйдет в 2025 году — первые кадры из продолжения

«Кинопоиск» объявил о завершении съёмок третьего сезона сериала «Два холма». Шоу вернётся на экраны онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Start уже в 2025 году, точная дата выхода станет известна позже.

События шоу «Два холма» разворачиваются в недалёком будущем, когда мужское население на Земле практически вымерло. События третьего сезона развернутся спустя полгода после второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.

В третьем сезоне к главным ролям вернутся Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Жанна Эппле и другие актёры. К ним также присоединятся Владислав Ветров, Арина Постникова, Илья Лыков и Олег Комаров.

Кадры со съёмок третьего сезона «Два холма»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»