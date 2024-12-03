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Сериал Два холма с Кологривым, 3-й сезон: дата выхода, когда выйдет, кадры, о чём будет сюжет, где смотреть

Третий сезон фантастики «Два холма» выйдет в 2025 году — первые кадры из продолжения
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«Кинопоиск» объявил о завершении съёмок третьего сезона сериала «Два холма». Шоу вернётся на экраны онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Start уже в 2025 году, точная дата выхода станет известна позже.

События шоу «Два холма» разворачиваются в недалёком будущем, когда мужское население на Земле практически вымерло. События третьего сезона развернутся спустя полгода после второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.

В третьем сезоне к главным ролям вернутся Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Жанна Эппле и другие актёры. К ним также присоединятся Владислав Ветров, Арина Постникова, Илья Лыков и Олег Комаров.

Кадры со съёмок третьего сезона «Два холма»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

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