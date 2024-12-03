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Четвёртый сезон сериала «Жуки» от ТНТ стартует 16 декабря — тизер

Четвёртый сезон сериала «Жуки» от ТНТ стартует 16 декабря — тизер
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Телеканал ТНТ и студия Comedy Club Production представили дебютный тизер четвёртого сезона сериала «Жуки». Проект под названием «Новые жуки» стартует на ТНТ уже 16 декабря в 20:00.

Видео доступно на YouTube-канале Артем. Права на видео принадлежат ТНТ.

«Жуки» рассказывают про трёх парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту и его колоритным жителям. Четвёртый сезон расскажет о новом губернаторе области – он хочет снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили регион. Во время застолья губернатору приходит идея снести деревню, а на её месте построить современный научный кластер.

К своим ролям вернулись Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актёры. Режиссёром выступил Максим Пешков — он работал над третьим сезоном сериала.

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