FISSURE анонсировал турнир BB Rise of Legends по игре MLBB с призовым фондом $ 20 тыс.

Турнирный оператор FISSURE объявил о проведении четвёртого сезона турнира серии BetBoom Rise of Legends по игре Mobile Legends: Bang Bang.

Соревнование будет состоять из трёх стадий: открытые квалификации, закрытые отборочные и основной ивент. Открытые отборы начнутся 7 декабря, и четыре лучшие команды попадут в закрытые квалификации к четырём составам с прямыми приглашениями.

Сильнейшие игроки закрытых отборочных, которые состоятся 8 декабря, выйдут на основной турнир.

Что касается самого чемпионата, он начнётся 19 декабря с групповой стадии, которая завершится 22 декабря. Затем начнётся десайдер-стадия, запланированная на 25 декабря. Плей-офф пройдёт с 27 по 29 декабря.

Сколько участников выступит на турнире, а также кто попадёт в список команд ивента, пока неизвестно. Призовой фонд соревнования составит $ 20 тыс.