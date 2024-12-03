Главу Intel Пэта Гелсингера уволили с поста после 40 лет работы в компании

Совет директоров компании Intel отстранил её главу Пэта Гелсингера от руководства. Теперь его место занимают два временных руководителя: финансовый директор Дэвид Зинснер и директор по продукту Мишель Холтхаус.

До своего ухода Гелсингер проработал в корпорации больше 40 лет, а последние три года он был её главой. За сроки своего правления топ-менеджер не смог выйти на перспективнейший рынок ИИ и восстановить потерянную долю рынка чипов. За последние годы капитализация Intel упала в два раза и сейчас составляет около $ 103 млрд.

Временные руководители компании уже пообещали изменить её структуру. В ближайшее время Зинснер и Холтхаус сфокусируются на создании «более компактной, простой и гибкой» Intel, которая будет конкурировать с ведущими производителями чипов в мире.