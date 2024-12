Китайский клуб IG временно ушёл с про-сцены Dota 2

Китайская киберспортивная организация Invictus Gaming объявила о приостановке своей деятельности на профессиональной сцене Dota 2.

Представители клуба не уточнили, с чем связано данное решение. Также в анонсе не сообщается, при каких условиях IG будет готова вернуться в киберспортивную «Доту».

Составы Invictus Gaming представляли Китай на про-сцене Dota 2 с The International 2011. За 14 лет в «Доте» команды организации выиграли множество чемпионатов, среди которых есть The International 2012, ESL One Frankfurt 2014, Dota 2 Asia Championships 2017, ONE Esports Singapore Major 2021 и другие турниры.

Последним соревнованием для IG в «Доте» стал турнир PGL Wallachia Season 2, где коллектив занял 9-11-е место. На текущий момент бывший ростер клуба выступает под тегом Yakult's Brothers.