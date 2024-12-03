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Когда начнут продаваться билеты на PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2

Стала известна дата начала продаж билетов на топ-турнир по CS2 в Астане
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Турнирный оператор PGL сообщил, когда в продажу поступят билеты на международный чемпионат PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2 в Казахстане.

Как сообщается в анонсе, билеты на топ-турнир по CS2 начнут продаваться 9 декабря в 12:00 по московскому времени. Где можно будет приобрести билеты и по какой цене, организаторы не уточнили.

Фанаты КС смогут купить билеты на плей-офф, проведение которого запланировано на период с 16 по 18 мая 2025 года. Местом проведения PGL Astana станет спортивный комплекс «Барыс Арена». Турнирный оператор отметил, что на стадионе чемпионат будет освещаться на местном языке.

Ивент пройдёт в LAN-формате с 8 по 18 мая в Астане, Казахстан. В рамках соревнования 16 лучших команд со всего мира разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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