Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой сыграет в криминальном сериале Lucky от Apple

Американская актриса Аня Тейлор-Джой нашла себе новую телевизионную роль. Звезда «Фуриосы» и «Хода королевы» исполнит главную роль в сериале Lucky по одноимённому роману Мариссы Стейпли.

Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+ и расскажет о женщине, которая много лет назад оставила преступную жизнь и теперь живёт как обычный человек. Однако обстоятельства складываются так, что ей приходится в последний раз вернуться в преступный мир, чтобы навсегда попрощаться с криминальным прошлым.

Это будет вторая роль в большом сериале для Ани Тейлор-Джой — в последний раз актриса снималась в шоу «Ход королевы» для Netflix. Проект вышел в 2020 году и получил очень высокие оценки от зрителей и критиков, которые по достоинству оценили в том числе актёрскую игру, захватывающий сюжет и увлекательную историю о шахматах.