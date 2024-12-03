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Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой сыграет в криминальном сериале Lucky от Apple

Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой сыграет в криминальном сериале Lucky от Apple
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Американская актриса Аня Тейлор-Джой нашла себе новую телевизионную роль. Звезда «Фуриосы» и «Хода королевы» исполнит главную роль в сериале Lucky по одноимённому роману Мариссы Стейпли.

Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+ и расскажет о женщине, которая много лет назад оставила преступную жизнь и теперь живёт как обычный человек. Однако обстоятельства складываются так, что ей приходится в последний раз вернуться в преступный мир, чтобы навсегда попрощаться с криминальным прошлым.

Это будет вторая роль в большом сериале для Ани Тейлор-Джой — в последний раз актриса снималась в шоу «Ход королевы» для Netflix. Проект вышел в 2020 году и получил очень высокие оценки от зрителей и критиков, которые по достоинству оценили в том числе актёрскую игру, захватывающий сюжет и увлекательную историю о шахматах.

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