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Авторы «Смуты» снизили полную стоимость игры до 612 рублей

Авторы «Смуты» снизили полную стоимость игры до 612 рублей
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Российская студия Cyberia Nova объявила о снижении цены на «Смуту». Начиная с 3 декабря стоимость исторического экшена составит 612 рублей. Разработчики отметили, что это новая постоянная цена проекта, а не большая скидка.

Таким образом, авторы снизили стоимость «Смуты» на тысячу рублей — ещё в прошлом месяце игру можно было приобрести за 1612 рублей. А на релизе в апреле 2024 года игру продавали ещё дороже — за 2015 рублей.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля 2024 года. Игра получила смешанные отзывы от критиков и геймеров, после чего разработчики пообещали поддерживать проект обновлениями и патчами. Ранее для проекта вышло крупное обновление под версией 2.0. Авторы переработали озвучку героев, доработали задания и внесли другие изменения в экшен.

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