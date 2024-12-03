«Гладиатор 2» стал самым кассовым фильмом в карьере Дензела Вашингтона

По итогам двух недель проката сборы фильма «Гладиатор 2» превысили $ 320 млн. Лента продолжает уверенно набирать кассу в осенне-зимний сезон, несмотря на внушительных конкурентов в лице «Злой» и «Моаны 2».

Таким образом, «Гладиатор 2» уже стал знаковой работой для Дензела Вашингтона, который исполнил в ней роль работорговца Макрина. Это самый кассовый фильм в его карьере — ленте удалось побить результат криминального боевика «Гангстер» 2007 года ($ 267 млн), в котором он сыграл вместе с Расселом Кроу, исполнителем главной роли в оригинальном «Гладиаторе». Далее идут «Код доступа «Кейптаун» ($ 208 млн) и «Филадельфия» ($ 207 млн).

69-летний Дензел Вашингтон никогда не снимался в кассовых хитах, предпочитая боевики и биографические драмы. «Гладиатор 2» уже стал одним из важнейших фильмов в карьере актёра и наверняка поставит ещё не один рекорд для двукратного обладателя «Оскара».