Последний фильм Клинта Иствуда «Присяжный №2» вышел в онлайне

3 декабря состоялась цифровая премьера фильма «Присяжный номер два» Клинта Иствуда. Последнюю картину знаменитого кинодеятеля можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других сервисах с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Warner Bros.

Таким образом, «Присяжный номер два» добрался до стримингов спустя месяц после старта ограниченного проката в США и некоторых странах мира. Лента так и не получила большой маркетинговой поддержки от студии Warner Bros.

«Присяжный №2» рассказывает о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя. Ранее 94-летний Клинт Иствуд называл ленту «своим последним фильмом», с которым он может уйти из кино «с высоко поднятой головой». Главные роли в ленте сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Зои Дойч («Горе-творец»), Дж.К. Симмонс («Одержимость») и другие актёры.