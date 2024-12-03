Spirit, NAVI и G2 — стали известны все участники второй стадии мэйджора по CS2 в Шанхае

Завершилась открывающая стадия престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

К восьми командам, напрямую попавшим во второй этап топ-турнира через RMR-ивенты, присоединились ещё восемь коллективов, проявивших в себя в рамках открывающей стадии мэйджора.

Участники Elimination Stage на шайхайском мэйджоре по CS2:

G2 Esports (Европа) — прямое приглашение;

Natus Vincere (Украина) — прямое приглашение;

Team Vitality (Европа) — прямое приглашение;

Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; MOUZ (Европа) — прямое приглашение;

FaZe Clan (Европа) — прямое приглашение;

HEROIC (Европа) — прямое приглашение;

3DMAX (Франция) — прямое приглашение;

The MongolZ (Монголия) — 3-0 в открывающей стадии;

Team Liquid (Северная Америка) — 3-0 в открывающей стадии;

GamerLegion (Европа) — 3-1 в открывающей стадии;

FURIA Esports (Бразилия) — 3-1 в открывающей стадии;

paiN Gaming (Бразилия) — 3-1 в открывающей стадии;

Wildcard (Северная Америка) — 3-2 в открывающей стадии;

BIG (Германия) — 3-2 в открывающей стадии;

MIBR (Бразилия) — 3-2 в открывающей стадии.

Чемпионат PW Shanghai Major 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.