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Spirit, NAVI и G2 — стали известны все участники второй стадии мэйджора по CS2 в Шанхае

Spirit, NAVI и G2 — стали известны все участники второй стадии мэйджора по CS2 в Шанхае
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Завершилась открывающая стадия престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

К восьми командам, напрямую попавшим во второй этап топ-турнира через RMR-ивенты, присоединились ещё восемь коллективов, проявивших в себя в рамках открывающей стадии мэйджора.

Участники Elimination Stage на шайхайском мэйджоре по CS2:

  • G2 Esports (Европа) — прямое приглашение;
  • Natus Vincere (Украина) — прямое приглашение;
  • Team Vitality (Европа) — прямое приглашение;
  • Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
  • MOUZ (Европа) — прямое приглашение;
  • FaZe Clan (Европа) — прямое приглашение;
  • HEROIC (Европа) — прямое приглашение;
  • 3DMAX (Франция) — прямое приглашение;
  • The MongolZ (Монголия) — 3-0 в открывающей стадии;
  • Team Liquid (Северная Америка) — 3-0 в открывающей стадии;
  • GamerLegion (Европа) — 3-1 в открывающей стадии;
  • FURIA Esports (Бразилия) — 3-1 в открывающей стадии;
  • paiN Gaming (Бразилия) — 3-1 в открывающей стадии;
  • Wildcard (Северная Америка) — 3-2 в открывающей стадии;
  • BIG (Германия) — 3-2 в открывающей стадии;
  • MIBR (Бразилия) — 3-2 в открывающей стадии.

Чемпионат PW Shanghai Major 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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