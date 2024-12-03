Spirit, NAVI и G2 — стали известны все участники второй стадии мэйджора по CS2 в Шанхае
Завершилась открывающая стадия престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.
К восьми командам, напрямую попавшим во второй этап топ-турнира через RMR-ивенты, присоединились ещё восемь коллективов, проявивших в себя в рамках открывающей стадии мэйджора.
Участники Elimination Stage на шайхайском мэйджоре по CS2:
- G2 Esports (Европа) — прямое приглашение;
- Natus Vincere (Украина) — прямое приглашение;
- Team Vitality (Европа) — прямое приглашение;
- Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
- MOUZ (Европа) — прямое приглашение;
- FaZe Clan (Европа) — прямое приглашение;
- HEROIC (Европа) — прямое приглашение;
- 3DMAX (Франция) — прямое приглашение;
- The MongolZ (Монголия) — 3-0 в открывающей стадии;
- Team Liquid (Северная Америка) — 3-0 в открывающей стадии;
- GamerLegion (Европа) — 3-1 в открывающей стадии;
- FURIA Esports (Бразилия) — 3-1 в открывающей стадии;
- paiN Gaming (Бразилия) — 3-1 в открывающей стадии;
- Wildcard (Северная Америка) — 3-2 в открывающей стадии;
- BIG (Германия) — 3-2 в открывающей стадии;
- MIBR (Бразилия) — 3-2 в открывающей стадии.
Чемпионат PW Shanghai Major 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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