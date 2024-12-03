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Как бесплатно получить 1000 примогемов в Genshin Impact в честь победы на премии PlayStation Partner Awards 2024

В Genshin Impact бесплатно раздадут по 1000 примогемов за победу на премии PlayStation
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Разработчики Genshin Impact сообщили о подарках для игроков в честь победы игры на премии PlayStation® Partner Awards 2024. Авторы онлайн-проекта раздадут по 1000 камней истока.

Получить примогемы можно будет по внутриигровой почте — каждый день с 4 по 8 декабря игрокам в Genshin Impact будут приходить письма с 200 камнями истока. Забрать награду можно будет до конца патча 5.2 (31 декабря), она доступна всем игрокам выше 7-го ранга приключений.

Genshin Impact получила награду в номинации «За выдающиеся достижения», в которой отмечают игры, имеющие коммерческий успех и оказывающие культурное влияние на протяжении трёх лет.

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