Геймеры тратят больше времени на просмотр игровых видео, чем на сами игры — исследование

Геймеры уделяют больше времени просмотру видео и прямых трансляций по видеоиграм, чем собственному геймплею. Об этом стало известно в результате исследования Midia Research.

Авторы выяснили, что в среднем геймер проводит по 7,4 часа в неделю, играя в игры. В то же время ролики, посвящённые играм, занимают у него больше времени — 8,5 часа. Midia Research отмечает, что из-за этого разработчики активно продвигают свои игры на видеоплатформах, таких как Twitch и YouTube.

Ранее аналитическая компания Quantic Foundry выявила падение интереса к играм в жанре стратегии среди современных геймеров — при том что результаты других разновидностей игр остались на прежнем уровне.