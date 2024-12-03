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Геймеры тратят больше времени на просмотр игровых видео, чем на сами игры — исследование

Геймеры тратят больше времени на просмотр игровых видео, чем на сами игры — исследование
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Геймеры уделяют больше времени просмотру видео и прямых трансляций по видеоиграм, чем собственному геймплею. Об этом стало известно в результате исследования Midia Research.

Авторы выяснили, что в среднем геймер проводит по 7,4 часа в неделю, играя в игры. В то же время ролики, посвящённые играм, занимают у него больше времени — 8,5 часа. Midia Research отмечает, что из-за этого разработчики активно продвигают свои игры на видеоплатформах, таких как Twitch и YouTube.

Ранее аналитическая компания Quantic Foundry выявила падение интереса к играм в жанре стратегии среди современных геймеров — при том что результаты других разновидностей игр остались на прежнем уровне.

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