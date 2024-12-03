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Вышел трейлер мистического сериала «13-я клиническая. Начало» с Павлом Прилучным

Вышел трейлер мистического сериала «13-я клиническая. Начало» с Павлом Прилучным
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Онлайн-кинотеатр «Иви» представил трейлер сериала «13-я клиническая. Начало». Премьера мистической драмы намечена на 19 декабря.

Шоу станет приквелом «13-й клинической». В основном сериале с Данилой Козловским рассказывалось о современной больнице, где лечат одержимых сверхъестественными сущностями людей — теперь же действие перенесётся в 1970-е, когда проект только зарождается.

Видео доступно на YouTube-канале Иви. Права на видео принадлежат Иви.

Главные роли в приквеле исполнили Павел Прилучный («Мажор», «Закрытая школа»), Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд»), Ирина Старшенбаум («Триггер», «Медиатор») и Сергей Гилёв («Кентавр», «Фишер»). Режиссёром сериала выступил Илья Ермолов, ранее работавший над «Золотым дном» и «Магомаевым».

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