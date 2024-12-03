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Авторы Honkai: Star Rail подарят игрокам по 1000 звёздного нефрита

Авторы Honkai: Star Rail подарят игрокам по 1000 звёздного нефрита
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Студия HoYoverse поблагодарила игроков за поддержку Honkai: Star Rail — в честь победы игры на премиях Golden Joystick Awards 2024 и PlayStation® Partner Awards 2024 все получат бонус в виде донатной валюты.

4 декабря в 6:00 мск на внутриигровую почту каждого игрока будет отправлено письмо с 1000 звёздного нефрита. Получить награду можно будет до конца версии 2.7 в середине января — достаточно просто зайти в игру и открыть письмо.

Фото: HoYoverse

Аналогичную награду за успех на премии от PlayStation получат игроки в другой проект HoYoverse — Genshin Impact.

Кроме того, по 800 полихромов смогут бесплатно забрать любители Zenless Zone Zero.

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