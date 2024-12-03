iPhone 15 удерживает первое место в списке самых продаваемых смартфонов в мире
Смартфоны линейки iPhone 15 продолжают удерживать лидерство на рынке смартфонов по результатам третьего квартала 2024 года — внимание на это обращает издание 9to5mac.
Первое место пока ещё удерживает стандартная iPhone 15, затем идут модели Pro Max и Pro. В пятёрку лучших также вошли два Samsung Galaxy A15.
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в третьем квартале 2024 года:
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A15 4G
- iPhone 14
- Redmi 13C
- Galaxy A05
- Galaxy S24
- Ultra Galaxy S24
Большие изменения в списке ожидаются по итогам последнего квартала года, когда на рынке закрепятся новые модели топовых смартфонов.
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