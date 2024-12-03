iPhone 15 удерживает первое место в списке самых продаваемых смартфонов в мире

Смартфоны линейки iPhone 15 продолжают удерживать лидерство на рынке смартфонов по результатам третьего квартала 2024 года — внимание на это обращает издание 9to5mac.

Первое место пока ещё удерживает стандартная iPhone 15, затем идут модели Pro Max и Pro. В пятёрку лучших также вошли два Samsung Galaxy A15.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в третьем квартале 2024 года:

iPhone 15 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Galaxy A15 5G Galaxy A15 4G iPhone 14 Redmi 13C Galaxy A05 Galaxy S24 Ultra Galaxy S24

Большие изменения в списке ожидаются по итогам последнего квартала года, когда на рынке закрепятся новые модели топовых смартфонов.