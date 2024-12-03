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iPhone 15 удерживает первое место в списке самых продаваемых смартфонов в мире

iPhone 15 удерживает первое место в списке самых продаваемых смартфонов в мире
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Смартфоны линейки iPhone 15 продолжают удерживать лидерство на рынке смартфонов по результатам третьего квартала 2024 года — внимание на это обращает издание 9to5mac.

Первое место пока ещё удерживает стандартная iPhone 15, затем идут модели Pro Max и Pro. В пятёрку лучших также вошли два Samsung Galaxy A15.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в третьем квартале 2024 года:

  1. iPhone 15
  2. iPhone 15 Pro Max
  3. iPhone 15 Pro
  4. Galaxy A15 5G
  5. Galaxy A15 4G
  6. iPhone 14
  7. Redmi 13C
  8. Galaxy A05
  9. Galaxy S24
  10. Ultra Galaxy S24

Большие изменения в списке ожидаются по итогам последнего квартала года, когда на рынке закрепятся новые модели топовых смартфонов.

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