«Индиана Джонс» и ещё шесть игр станут бесплатными в Game Pass до начала января

Игровое подразделение Microsoft раскрыло список игр, которые уже в ближайшее время станут бесплатно доступны подписчикам Xbox Game Pass.

В библиотеке в день релиза появятся новая игра про Индиану Джонса и градостроительный симулятор Overthrown. По подписке в ближайшее время можно будет опробовать и ещё пять релизов.

Какие игры добавят в Game Pass в декабре и начале января:

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Xbox) — 4 декабря

EA Sports WRC (Xbox и ПК) — 5 декабря;

Overthrown (Xbox и ПК) — 5 декабря;

Indiana Jones and the Great Circle (Xbox и ПК) — 9 декабря;

Wildfrost (Xbox и ПК) — 10 декабря;

Carrion (Xbox и ПК) — 2 января;

Road 96 (Xbox и ПК) — 7 января.

В то же время подписку до конца декабря покинут сразу 13 игр. После 15 декабря из Game Pass пропадут Amnesia: The Bunker, Forager, Forza Horizon 4, Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, Rise of the Tomb Raider, Tin Hearts и The Quarry. 31 декабря — BlazBlue: Cross Tag Battle, Close to the Sun, Humankind, Lego 2K Drive, McPixel 3 и Party Animals.