В S.T.A.L.K.E.R. 2 нет обещанной ИИ-системы A-Life — её добавят позже

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 признали, что перед релизом проекта отказались от обещанной системы A-Life, позволяющей «оживить» игровой мир. Её планируют вернуть в игру позже, но когда именно — пока неизвестно.

A-Life — игровая система симуляции жизни, использованная в том числе в первом S.T.A.L.K.E.R. Благодаря ей игровые персонажи могут жить своей жизнью всё время игры, а не только когда их видит игрок.

Отмечается, что при подготовке игры к выходу A-Life давала всё больше сбоев, поэтому от неё было решено отказаться в пользу стабильного состояния игры. Основной проблемой системы стала большая нагрузка на память.