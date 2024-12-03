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Российская Team Spirit вышла в плей-офф чемпионата мира по Mobile Legends

Российская Team Spirit вышла в плей-офф чемпионата мира по Mobile Legends
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Российский состав Team Spirit по игре Mobile Legends: Bang Bang отобрался в основную стадию престижного чемпионата M6 World Championship.

«Спириты» завершили швейцарскую стадию топ-турнира со счётом 3:1. «Драконы» одолели такие команды, как Maycam Evolve, Team Liquid ID и CFU Gaming.

Благодаря трём победам Team Spirit гарантировала себе слот в плей-офф, куда попадёт лишь восемь участников группового этапа. Также в основную стадию отобрались Fnatic ONIC PH, RRQ Hoshi, Falcon Esports и NIP Flash.

Международный чемпионат M6 по MLBB проходит в LAN-формате с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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