Сериал «Дорогуша» с Эллой Пернелл из «Фоллаута» продлён на второй сезон

Криминальный сериал «Дорогуша» по одноимённой книге Си Джей Скьюз официально продлён на второй сезон.

Шоу продолжит рассказ офисной тихони, которая из-за встречи с незнакомцем теряет контроль над собой и ввязывается в ужасную авантюру. Главную роль в сериале исполнила Элла Пернелл, получившая известность благодаря роли Люси Маклин в сериале «Фоллаут».

Первый сезон «Дорогуши», состоящий из шести эпизодов, вышел в октябре этого года и собрал в целом положительные отзывы критиков и зрителей. Подробности о продолжении шоу пока неизвестны — вероятно, второй сезон выйдет в конце 2025-го или в 2026 году.