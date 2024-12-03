Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снялся в новом российском сериале

Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит, известный благодаря ролям в сериалах «Великолепный век» и «Основание: Осман», вновь примет участие в российском проекте — он сыграет главного героя в скетчкоме «Я к тебе надолго».

По сюжету персонаж Озчивита — известный актёр, который неожиданно приезжает к любительнице турецких сериалов (её сыграла Юлия Калашникова). Пару ждёт много забавных ситуаций, по итогам которых они постараются преодолеть культурные различия и стать ближе. Шоу должно выйти в декабре.

Ранее Бурак Озчивит уже снялся в российском фильме — очередной части новогодней комедии «Ёлки», которая выйдет на экраны в декабре.