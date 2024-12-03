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Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снялся в новом российском сериале

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снялся в новом российском сериале
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Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит, известный благодаря ролям в сериалах «Великолепный век» и «Основание: Осман», вновь примет участие в российском проекте — он сыграет главного героя в скетчкоме «Я к тебе надолго».

По сюжету персонаж Озчивита — известный актёр, который неожиданно приезжает к любительнице турецких сериалов (её сыграла Юлия Калашникова). Пару ждёт много забавных ситуаций, по итогам которых они постараются преодолеть культурные различия и стать ближе. Шоу должно выйти в декабре.

Ранее Бурак Озчивит уже снялся в российском фильме — очередной части новогодней комедии «Ёлки», которая выйдет на экраны в декабре.

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