Мультиплеер и зомби-режим в Call of Duty: Black Ops 6 будут бесплатными с 13 по 20 декабря

Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 откроют для всех желающих мультиплеер-форматы и зомби-режим. Они будут доступны геймерам бесплатно с 13 по 20 декабря.

Игроки смогут опробовать шесть карт и кооперативных режимов, включая Prop Hunt, Deathmatch, Hard Point и Kill Order.

Фото: callofduty

Call of Duty: Black Ops 6 вышла PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК в конце октября и уверенно забралась в топ по числу продаж, даже несмотря на то, что игра доступна в Game Pass.

Прошедшая в сентябре бета также стала самой успешной среди всех игр серии по числу игроков, количеству проведённых часов, по среднему времени онлайн на игрока и по количеству сыгранных матчей.