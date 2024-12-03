Сериал «Игра в кальмара» посмотрели более 330 млн человек — продолжение выйдет в декабре

Стриминговый сервис поделился обновлённой статистикой самого популярного сериала в истории — первый сезон «Игры в кальмара» привлёк 330 млн зрителей за всё время.

Триллер про тайный турнир на выживание также собрал более 2,8 млрд часов просмотров. Для сравнения, «Уэнсдей» вместе с четвёртым сезоном «Очень странных дел» с трудом превысили 50% от этой отметки.

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря на Netflix. Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.