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Появился 8-минутный отрывок аниме «Властелин колец: Война рохирримов»

Опубликован 8-минутный отрывок аниме по «Властелину колец»
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Большой отрывок из предстоящего мультфильма «Властелин колец: Война рохирримов» опубликовало на своём YouTube-канале издание IGN. Аниме выйдет в зарубежный прокат 13 декабря.

В восьмиминутном ролике можно увидеть короля Рохана и его противников — дунландцев во главе с молодым вождём Вульфом. Их противостояние и стало основой сюжета полнометражного аниме по вселенной Дж. Р. Р. Толкина.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат New Line Cinema.

Действие «Войны рохирримов» происходит за 260 лет до начала событий, описанных в романе «Властелин колец» и одноимённой кинотрилогии Питера Джексона. Среди прочих, в аниме появится Кристофер Ли — голос Сарумана Белого получилось вставить благодаря сохранившимся записям.

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