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Intel анонсировала бюджетные видеокарты Arc B580 и Arc B570 — они на уровне RTX 4060

Intel анонсировала бюджетные видеокарты Arc B580 и Arc B570 — они на уровне RTX 4060
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Компания Intel представила новые бюджетные видеокарты Arc B580 и Arc B570. Оба графических ускорителя поступят в продажу в середине месяца: B580 можно будет купить за $ 250 с 13-го декабря, B570 — за $ 220 с 16 декабря.

Характеристики новых бюджетных видеокарт Intel

  • Arc B580 — 20 Xe2-ядер, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 192-битная шина памяти с энергопотреблением 190 Вт.
  • Arc B570 — 18 Xe2-ядер, 10 ГБ видеопамяти GDDR6, 160-битная шина памяти с энергопотреблением 150 Вт.
Сравнение B580 и B570

Сравнение B580 и B570

Фото: Intel

Intel делает особенную ставку на B580, которую в компании напрямую сравнивают с NVIDIA GeForce RTX 4060. Она стоит на $ 50 дешевле конкурента и показывает схожую производительность. Так, в комбинации с процессором Intel Core i9-14900K чип удерживает более 60 FPS в Cyberpunk 2077, «Ведьмаке 3» и Hogwarts Legacy в разрешении 1440p.

Чип также показывает более мощные результаты при использовании рейтрейсинга. Например, в Forza Motorsport при включенной трассировке лучей чип обеспечивает 64 FPS, тогда как RTX 4060 останавливается на отметке в 57 FPS.

Сравнение B580 с RTX 4060 и RX 7600

Сравнение B580 с RTX 4060 и RX 7600

Фото: Intel

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