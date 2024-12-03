Intel анонсировала бюджетные видеокарты Arc B580 и Arc B570 — они на уровне RTX 4060

Компания Intel представила новые бюджетные видеокарты Arc B580 и Arc B570. Оба графических ускорителя поступят в продажу в середине месяца: B580 можно будет купить за $ 250 с 13-го декабря, B570 — за $ 220 с 16 декабря.

Характеристики новых бюджетных видеокарт Intel

Arc B580 — 20 Xe2-ядер, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 192-битная шина памяти с энергопотреблением 190 Вт.

— 20 Xe2-ядер, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 192-битная шина памяти с энергопотреблением 190 Вт. Arc B570 — 18 Xe2-ядер, 10 ГБ видеопамяти GDDR6, 160-битная шина памяти с энергопотреблением 150 Вт.

Сравнение B580 и B570 Фото: Intel

Intel делает особенную ставку на B580, которую в компании напрямую сравнивают с NVIDIA GeForce RTX 4060. Она стоит на $ 50 дешевле конкурента и показывает схожую производительность. Так, в комбинации с процессором Intel Core i9-14900K чип удерживает более 60 FPS в Cyberpunk 2077, «Ведьмаке 3» и Hogwarts Legacy в разрешении 1440p.

Чип также показывает более мощные результаты при использовании рейтрейсинга. Например, в Forza Motorsport при включенной трассировке лучей чип обеспечивает 64 FPS, тогда как RTX 4060 останавливается на отметке в 57 FPS.