Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел третий патч — в нём исправили вылеты и потерю сохранений

Студия GSC Game World выпустила третий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2. Как и предыдущий апдейт, обновление направлено на устранение самых серьёзных проблем, с которыми сталкиваются геймеры с релиза игры.

Так, в новом патче разработчики исправили несколько багов, приводящих к утечке памяти и вылетам, отключили сглаживание и ускорение мыши по умолчанию, доработали некоторые задания, а также устранили ошибку, приводящую к потере сохранения на ПК и Xbox в случае резкого выхода из игры.

В GSC Game World вновь поблагодарили игроков за поддержку и пообещали и дальше работать над улучшением работы S.T.A.L.K.E.R. 2. За последнюю неделю авторы выпустили три патча, в общей сумме устранив больше 650 ошибок.