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Вышло обновление для Dota 2 — разработчики ослабили нового героя Kez

Вышло обновление для Dota 2 — разработчики ослабили нового героя Kez
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В ночь с 3 на 4 декабря компания Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором ослабила нового героя Kez.

Разработчики «Доты» значительно ослабили «птицу-самурая», затронув практически каждую способность персонажа. Помимо этого, Valve добавила специальный «худ», который нагляднее показывает стойку, используемую Кезом.

Также было исправлено несколько внутриигровых багов, связанных с навыками Kez, а в режим Ability Draft была добавлена вторая стойка героя. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Valve выпустила обновление 7.37e, в котором ослабила Kez. Несмотря на «нерфы», процент побед у нового героя только растёт.

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