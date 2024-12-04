Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аарон Тейлор-Джонсон обещает, что фильм «Крейвен-охотник» не разочарует зрителей

Аарон Тейлор-Джонсон во время недавнего интервью поговорил про фильм «Крейвен-охотник». По словам Аарона, лента точно не разочарует зрителей.

Актёр даже предположил, что лента станет у кого-то любимой супергеройской лентой.

Приходите смотреть этот фильм, ребята. В нём есть всё, и даже больше. Я думаю, это может быть своего рода любимчиком зрителей в жанре этой картины. Он явно вас не разочарует.

«Крейвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. В картине также появится и российский актёр Юрий Колокольников.

Режиссёром грядущей ленты выступил Джей Си Чендор, работавший над «Пределом риска». Ранее постановщик призвал зрителей дать фильму шанс после провала «Морбиуса»

Мировая премьера «Крейвена-охотника» состоится уже 13 декабря.