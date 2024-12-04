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Эксперт рассказал, как защитить свой смартфон от взлома или вирусов

Эксперт рассказал, как защитить свой смартфон от взлома или вирусов
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Директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в интервью с изданием RT рассказал россиянам, как можно защитить свой смартфон от взлома. Это актуально и для желания защитить гаджет от вредоносного ПО.

Эксперт рекомендовал использовать надёжное антивирусное приложение и поддерживать актуальность операционной системы, которая часто содержит улучшения систем безопасности. Также следует избегать сомнительных приложений, поскольку они могут быть созданы для кражи данных пользователей.

Несмотря на то что официальные онлайн-магазины пытаются блокировать вредоносные приложения, что-то опасное всё же может туда попасть. Так, некоторые приложения созданы специально для того, чтобы красть данные пользователей — другой цели у них нет.

Специалист подчеркнул, что для дополнительной защиты от киберпреступников рекомендуется отключать Bluetooth и Wi-Fi, пока они не используются.

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