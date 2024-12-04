Съёмки следующего фильма Фрэнсиса Форда Копполы начнутся в начале 2025 года

Во время беседы с журналистами издания The Washington Post режиссёр «Крёстного отца» и «Мегалополиса» Фрэнсис Форд Коппола рассказал о работе над своей следующей лентой.

По словам постановщика, съёмки будущей стартуют в начале 2025 года в Лондоне. Сколько они займут, маэстро не рассказал. Если верить информации, лента получила название «Лунное сияние» или «Лунные отблески».

Режиссер описал грядущий фильм как «странный мюзикл в стиле 30-х годов». Актерский состав нового проекта пока не раскрывается. Ранее режиссёр описывал предстоящий фильм как такой, в котором будут явные танцевальные и музыкальные элементы. Следует отметить, что единственный музыкальный фильм, который Коппола когда-либо снимал.

Даты выхода у нового фильма режиссёра «Крёстного отца» пока нет.