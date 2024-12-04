Ubisoft закроет свой бесплатный шутер XDefiant

Прошедшей ночью Ubisoft объявила, что закроет свой бесплатный шутер XDefiant. Разработчики уже отключили скачивание игры и регистрацию новых пользователей, однако третий сезон в проекте они всё же запустят.

Те, кто уже играет в XDefiant, сохранят доступ к тайтлу до до 3 июня 2025 года — в этот день серверы игры отключатся. К геймерам обратился исполнительный продюсер шутера Марк Рубин.

Спасибо нашим игрокам! От всего сердца я хочу выразить глубочайшую благодарность невероятному сообществу, которое выросло вокруг XDefiant. Ваша страсть, креативность и преданность вдохновляли нас на каждом этапе пути. С величайшей любовью и уважением.

Игра вышла в мае 2024 года и даже набрала собственную аудиторию в 15 млн человек.