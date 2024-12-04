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Disney уже работает над «Моаной 3» — инсайдер

Disney уже работает над «Моаной 3» — инсайдер
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По данным надёжного инсайдера Даниэля Рихтмана, Disney уже работает над мультфильмом «Моана 3». Компанию поразил успех второй части, поэтому решение о выпуске триквела было принято незамедлительно, отметил Рихтман.

«Моана 2» собрала уже $ 404 млн при бюджете примерно в $ 150 млн. Картина окупилась и приносит прибыль своим создателям. Помимо развития мультфильмов, Disney выпустит в 2026 году ремейк «Моаны» в виде полнометражного фильма.

К роли Мауи вернётся актёр Дуэйн Джонсон, озвучивший персонажа в мультфильме, а Моану сыграет Аулии Кравальо, которая подарила свой голос героине в двух частях мультфильма.

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